В Китае открыли новый "мега-аэропорт"

Аэропорт имеет размер с 97 футбольных полей. Строительство здания стоило 11,5 миллиардов долларов. Через его форму аэропорт называют "морской звездой".

В Китае открыли один из крупнейших аэропортов в мире, сообщает CNN.

Новый гигантский аэропорт на окраине Пекина Пекин-Даксин будет встречать первый коммерческий рейс 20 сентября 2019 года. Площадь четырех взлетно-посадочных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (один миллион квадратных метров).

Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал к 2025 году выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетно-посадочных полос и будет обеспечивать перевозку не менее 100 миллионов пассажиров и четыре миллиона тонн грузов.

Аэропорт Даксин спроектировала архитектор Заха Хадид совместно с китайскими коллегами. Смета проекта составлял 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в 2014 году.

Через его форму аэропорт называют "морской звездой": пять залов ожидания соединении в центре с главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не больше 600 метров (восемь минут пешком).

Ранее СМИ сообщали, что Китай построит аэропорт в Антарктиде. Аэропорт на регулярной основе сможет принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.

Напомним, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника, в том числе микроспутник под кодовым названием BNU-1 (Цзинши-1) для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.

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