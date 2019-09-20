В России отреагировали на план США прорыва системы ПВО Калининграда

Ранее американский генерал заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему ПВО Калининграда.

Кремль, Минобороны и МИД России отреагировали на заявление американского генерала о прорыве российских систем ПВО в Калининграде.

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность всех регионов России, в самых различных ее аспектах, обеспечена на должном уровне, сообщает Интерфакс в пятницу, 20 сентября.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана как угрозу России. Она добавила, что такие заявления делаются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений.

В Минобороны РФ заявили, что российская система ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, пишет ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике". "В полной мере это касается и "невидимых" только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения", - заявляют российские военные. Они утверждают, что волнение Пентагона по поводу того, что расчеты турецких С-400, поставленных Россией, десакрализируют образ американских стелс-самолетов F-35, небезосновательны. "Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников - "всякий план хорош только до сражения", - заявили в Минобороны РФ. Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Россия активизировала строительство военных объектов в Калининградской области, вблизи границы с Польшей.

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