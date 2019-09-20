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В России отреагировали на план США прорыва системы ПВО Калининграда

Комментариев: 4
Ранее американский генерал заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему ПВО Калининграда.
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 (справа) и С-400 (слева)
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 (справа) и С-400 (слева)

Кремль, Минобороны и МИД России отреагировали на заявление американского генерала о прорыве российских систем ПВО в Калининграде. 

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность всех регионов России, в самых различных ее аспектах, обеспечена на должном уровне, сообщает Интерфакс в пятницу, 20 сентября.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана как угрозу России. Она добавила, что такие заявления делаются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений.

В Минобороны РФ заявили, что российская система ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, пишет ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике". "В полной мере это касается и "невидимых" только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения", - заявляют российские военные.

Они утверждают, что волнение Пентагона по поводу того, что расчеты турецких С-400, поставленных Россией, десакрализируют образ американских стелс-самолетов F-35, небезосновательны.

"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников - "всякий план хорош только до сражения", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Россия активизировала строительство военных объектов в Калининградской области, вблизи границы с Польшей.

 

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Теги: Россия, США, Пентагон, МИД РФ, военные, Калининград, Дмитрий Песков, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2wtf    20.09.2019, 16:17
Оценка:  +5
WTF2wtf
А когда референдум о возврате Кенигсберга в родную немецкую гавань?
nelci    20.09.2019, 16:32
Оценка:  -3
nelci
Скорее всего сразу же после возврата Гданьска Германии и западных земель Польше, если пересматривать результаты ВОВ так в комплексе!
WTF2wtf    20.09.2019, 16:35
Оценка:  +2
WTF2wtf
Донбасс и Крым тоже по результатам ВОВ россия захватила в 2014-м?
Речь конкретно о Калининграде-Кенигсберге ... его же вроде должны вернуть Германии уже?
WTF2wtf    20.09.2019, 16:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
Почему бы не провести там референдум, по путинскому образцу 2014-го года Крыму???
ЛаптиВверх    20.09.2019, 16:36
Оценка:  +2
ЛаптиВверх
Да, кстати! Пора уже и возвращать землю истинным хозяевам. Тем более, в Советске, Немане и Калининграде полная деградация оккупированных городов, по сравнению с тем, что было. Знаю не понаслышке.
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