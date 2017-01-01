По всему миру проходит глобальная климатическая забастовка

Тысячи акций с требованием усилить меры по защите окружающей среды проходят в 160 странах мира. Значительная часть их участников - дети и молодежь.

Во всем мире требуют усилить меры против изменений климата Getty Images

В пятницу, 20 сентября, в 160 странах проходят масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. Этот день должен стать началом международной недели забастовок, сообщает DW.

Глобальная забастовка началась с демонстраций в Австралии. Там десятки тысяч школьников не пошли в школу, и вместо этого протестовали против мер австралийских властей для защиты климата, которые они считают недостаточными. В частности, в городе Алис-Спрингс сотни протестующих легли на землю и притворились мертвыми. Протестующие требуют принять жесткие меры для уменьшения выбросов парниковых газов.

Еще один массовый протест ожидается в Нью-Йорке. Ученикам около 1700 школ позволили не идти на уроки ради участия в протесте. Ожидается, что к нему должна присоединиться и инициатор пятничных климатических протестов Грета Тунберг.

В Германии зарегистрировано более 500 акций и демонстраций в десятках городов. Одна из крупнейших демонстраций происходит в Берлине. Кроме того, масштабные акции проходят в других немецких городах - Мюнхене, Кельне и Гамбурге.

Украина также присоединилась к международным климатическим протестам. В частности, в Киеве состоялся марш в защиту климата, в котором приняли участие около тысячи человек.

А накануне в парламенте Швейцарии устроили музыкальный протест против изменений климата.

Акции против изменения климата под девизом Пятницы ради будущего начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

Весной 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира, а несколькими месяцами позже Грета получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International - звание Посол совести.

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