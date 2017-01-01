Двоих украинцев задержали за регулирование движения в Чехии

В Чехии задержали двух граждан Украины, которые незаконно регулировали движение на дороге.

Движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу novinky.cz

В Чехии задержали двух украинцев, которых местная компания нелегально устроила на работу для регулирования движения на участке шоссе в Градець-Кралове. Об этом сообщает Novinky.

Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова.

Один из водителей сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых жилетах, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. При этом по дороге ежедневно проезжали тысячи автомобилей.

Сотрудники таможни решили проверить жалобу и оказалось, что движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу.

Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда. Компании грозит штраф в размере 10 млн крон, а украинцев могут депортировать.

Ранее сообщалось, что в Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом. Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.

Напомним, словацкие пограничники обнаружили малый летательный аппарат в районе города Собранце и задержали его пилота-украинца. Мотопаратрайк был оборудован для незаконного перемещения товаров.

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