Мэр Нью-Йорка снялся с президентской гонки в США

Билл де Блазио провел предвыборную кампанию, которая длилась четыре месяца. Трамп прокомментировал решение де Блазио в Twitter.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что выходит из президентской кампании в США перед выборами, которые должны состояться в 2020 году. Об этом сообщает NBC в пятницу, 20 сентября.

Де Блазио сослался на то, что грядущие выборы президента США - не его время.

"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.

Решение мэра Нью-Йорка о выходе из президентской кампании иронично прокомментировал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"О нет, действительно большие политические новости, возможно, самая большая история за последние годы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, у которого в опросах был твердый ноль, но имел большие возможности для роста, вышел из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой",- написал он.

Напомним, что ранее другой претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал в случае победы на выборах в 2020 году сделать Украину приоритетом международной политики.

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