В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты

Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.



Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает

Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita

Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.



Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.



Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.



Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.

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