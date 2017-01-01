Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новую блоху назвали в честь героя Властелина колец

Комментариев: 0
Новый вид травяных блох, открытый в Новой Зеландии, назвали в честь хоббита Фродо Бэггинса.
Травяная блоха
Травяная блоха
popmech.ru

Ученые Исследовательского центра биозащиты обнаружили новый вид травяной блохи, которую назвали в честь героя произведения Властелин колец Фродо Бэггинса, сообщает The Guardian.
 
Новый вид насекомых получил название по-латыни Psylla Frodobaggins из-за небольших размеров, а также из-за ареала обитания – Южного острова Новой Зеландии.
 
Это не первый случай, когда новозеландские ученые называют новые виды насекомых в честь персонажей произведений Джона Роналда Руэла Толкиена. Так, в 2013 году новый вид ос был назван в честь хоббитов из Властелина колец.

Ученые назвали паука в честь Карла Лагерфельда

Напомним, ранее новый вид приматов назвали в честь героя Звездных войн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Новая Зеландия, насекомые, имя, Властелин колец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь