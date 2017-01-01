Новую блоху назвали в честь героя Властелина колец

Новый вид насекомых получил название по-латыни Psylla Frodobaggins из-за небольших размеров, а также из-за ареала обитания – Южного острова Новой Зеландии.



Ученые назвали паука в честь Карла Лагерфельда

Это не первый случай, когда новозеландские ученые называют новые виды насекомых в честь персонажей произведений Джона Роналда Руэла Толкиена. Так, в 2013 году новый вид ос был назван в честь хоббитов из Властелина колец.