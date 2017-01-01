Новую блоху назвали в честь героя Властелина колец
Новый вид травяных блох, открытый в Новой Зеландии, назвали в честь хоббита Фродо Бэггинса.
Ученые Исследовательского центра биозащиты обнаружили новый вид травяной блохи, которую назвали в честь героя произведения Властелин колец Фродо Бэггинса, сообщает The Guardian.
Новый вид насекомых получил название по-латыни Psylla Frodobaggins из-за небольших размеров, а также из-за ареала обитания – Южного острова Новой Зеландии.
Это не первый случай, когда новозеландские ученые называют новые виды насекомых в честь персонажей произведений Джона Роналда Руэла Толкиена. Так, в 2013 году новый вид ос был назван в честь хоббитов из Властелина колец.
Ученые назвали паука в честь Карла Лагерфельда
Ученые назвали паука в честь Карла Лагерфельда
Напомним, ранее новый вид приматов назвали в честь героя Звездных войн.
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