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Экс-президента Румынии признали агентом коммунистической спецслужбы

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Следователи обнаружили записи, написанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах и иностранцах, с которыми встречался. Политик все отрицает.
Экс-президент Румынии Траян Бэсеску
Экс-президент Румынии Траян Бэсеску
AP

Апелляционный суд Бухареста признал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску информатором тайной полиции коммунистической спецслужбы, сообщает Balkan Insight.

"Бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором в тайной полиции коммунистической эпохи - Секуритату", - говорится в сообщении.

Суд подтвердил заключение расследования, проведенного Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). Бэсеску отрицает эти обвинения и заявляет, что подаст апелляцию.

"Я принимаю приговор суда таким, какой он есть. Я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал политик.

Судебное разбирательство по делу Бэсеску по обвинению в сотрудничестве с политической полицией во время существования коммунистического режима с 1948 по 1989 год началаось в июне.

Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота. Его досье уничтожили в 1979 году после того, как Бэсеску примкнул к правящей Коммунистической партии Румынии.

Но CNSAS обнаружила записи, написанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах по обучению и иностранцах, с которыми встречался во время профессиональной деятельности.

Бэсеску был президентом Румынии в период между 2004 и 2014 годами.

Отметим, в июне 2016 года Бэсеску получил гражданство Молдовы. Указ об этом был подписан экс-президентом этой страны Николае Тимофти. В январе 2017 года новый президент Молдовы Игорь Додон лишил Бэсеску гражданства.

 

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Теги: президент, суд, Румыния, коммунизм
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Источник: korrespondent.net

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