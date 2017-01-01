При стрельба на стадионе в США пострадали подростки

Стрельба произошла в штате Филадельфия после конфликта двух мужчин. Госпитализированы два подростка.

Кто устроил стрельбу не сообщается Скриншот из видео

В США во время футбольного матча между командами двух школ штата Филадельфия произошла стрельба, пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как сообщается, конфликт, закончившийся стрельбой, развязался примерно в 20:00 (03:00 субботы) между двумя мужчинами, которые в этот момент находились около автофургона. Полиция была вынуждена эвакуировать со стадиона всех людей, включая игроков команд, двое из которых - подростки 14 и 15 лет получили ранения, не угрожающие их жизни. Их забрала бригада скорой помощи.

Стрелявшие также были направлены с ранениями в близлежащие больницы, приводит телеканал слова представителей полиции. О том, числятся ли они задержанными, не сообщается.

Напомним, в августе дважды произошла стрельба на школьных стадинах в США. 18 августа в городе Веллингтон в штате Флорида, 31 августа в городе Мобил штат Алабама.

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