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Теракт возле священного города в Ираке: 12 жертв

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Вблизи главного пропускного пункта к городу Карбала в микроавтобусе взорвалось самодельная бомба.
Карбалу ежегодно посещают миллионы паломников
Карбалу ежегодно посещают миллионы паломников
Deyerler
На въезде в святой для мусульман-шиитов город Карбала в Ираке подорвали автомобиль, в результате чего погибли не менее 12 человек, сообщает Xinhua в субботу, 21 сентября.
 
 
"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта к Карбале привел к гибели 12 человек и ранения еще пяти", - говорится в сообщении.
 
Сейчас вокруг места инцидента установлена безопасная граница, ведется расследование.
 
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в основном подобные взрывы организуют суннитские экстремисты из ИГИЛ. 
 
Карбала находится в ста километрах к югу от Багдада. В городе размещены две мечети, в которых ежегодно наведываются миллионы паломников.
 
Как сообщалось, на этой неделе по меньшей мере три крупных теракта произошло в Афганистане, в результате чего погибло более 70 человек.
 

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Теги: Ирак, теракт, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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