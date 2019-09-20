США отправили эсминец в Персидский залив

Такие меры предприняли в связи с нападением на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

США разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, который оснащен ракетами класса "земля-воздух" USS Nitze. Об этом сообщает CBS в субботу, 21 сентября.

Собеседники телеканала утверждают, что таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне королевства, которой воспользовался Иран при нападении на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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