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США отправили эсминец в Персидский залив

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Такие меры предприняли в связи с нападением на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
США разместили эсминец в Персидском заливе
США разместили эсминец в Персидском заливе
U.S. Navy / Wikipedia

США разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, который оснащен ракетами класса "земля-воздух" USS Nitze. Об этом сообщает CBS в субботу, 21 сентября.

Собеседники телеканала утверждают, что таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне королевства, которой воспользовался Иран при нападении на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Теги: США, Иран, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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