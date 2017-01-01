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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 5,9. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение
 
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 21 сентября сообщила Геологическая служба США (USGS).
 
Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 19.53 по времени UTC (22.53 по киевскому времени).
 
Эпицентр располагался в 186 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,5 километра.
 
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
 
Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали.
 

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Теги: Индонезия, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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