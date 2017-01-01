Турция готова к военной операции в Сирии - Эрдоган

Анкара стремится вытеснить курдов из приграничного региона на северо-востоке Сирии и создать там так называемую зону безопасности.

Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 сентября.

"Мы закончили все преготовления на границе (с Сирией. - ред.)", - отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе.

Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".

О создании буферной зоны к востоку от Ефрата лидеры Турции и США договорились в начале августа 2019 года.

При этом Эрдоган не раз подчеркивал свое желание завершить этот проект к концу сентября.

В рамках подготовки зоны безопасности на границе с Сирией Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа. Сегодня военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах.

Тем не менее Анкара считает, что Вашинтон не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

Цель Эрдогана - создать на границе с Сирией подконтрольную Турции территорию, с которой будут вытеснены вооруженные формирования курдов.

В настоящий момент эта область находится под контролем курдской группировки YPG, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Со своей стороны, США поддерживают YPG как своих союзников в борьбе с боевиками из террористической организации "Исламское государство".

Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.

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