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В США умер дед Пэрис Хилтон

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Владелец империи отелей Hilton Баррон Хилтон скончался в возрасте 91 года в результате естественных причин.
Пэрис и Бэррон Хилтоны
Пэрис и Бэррон Хилтоны
twitter.com/ParisHilton
 
Сын основателя сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом 21 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.
 
Отмечается, что смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.
 
Его внучка, известная светская львица Пэрис Хилтон, написала в Twitter, что глубоко опечалена уходом из жизни своего деда. 
 
"Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений", - указала она.
 
Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном, на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще на протяжении десяти лет оставался председателем совета директоров.
 
Ранее сообщалось, что в Германии после посещения ресторана умер Фердинанд Пиех - бывший председатель правления и экс-глава наблюдательного совета компании Volkswagen.
 

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Теги: США, смерть, Пэрис Хилтон, отели, умер, дедушка
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Источник: korrespondent.net

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