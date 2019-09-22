Пострадавший от Новичка британец хочет отсудить более $1 млн

Чарли Роули рассчитывает добиться справедливости от РФ и нанял известного в стране адвоката.

Чарли Роули пострадал от Новичка в городе Эймсбери mirror.co.uk

Британец Чарли Роули, который пострадал от действия нервно-паралитического вещества летом прошлого года нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию. Об этом 21 сентября сообщила газета The Mirror.

Отмечается, что мужчина намерен требовать компенсацию в размере до одного миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона долларов).

"Это (отравление) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - заявил Роули.

Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

Напомним, в апреле Роули встретился с российским послом в Лондоне. Позднее в интервью он рассказал, что по прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес.

Женщина скончалась в больнице, а мужчина пришел в себя.

Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet