Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ отвергли возможность прямой войны с Украиной

Комментариев: 7
Рано или поздно "экстремистов" в Украине придется останавливать, отметил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу даже не думает об открытой войне с Украиной
Сергей Шойгу даже не думает об открытой войне с Украиной
Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он сказал в интервью российскому изданию Московский комсомолец, опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналиста, существует ли опасность полномасштабного военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, Шойгу ответил, что даже не думает о таком сценарии.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – сказал Шойгу.

Шойгу назвал украинцев "братским народом", с которым россияне будут жить "в мире и добрососедстве". "Время для этого, я уверен, придет", – отметил он.

Российский министр также рассказал, что его родственники по линии матери – из Украины и здесь похоронен его дед. А сам Шойгу был крещен одном из храмов в городе Кадиевка (бывший Стаханов – ред.), который сейчас контролируют сепаратисты "ЛНР".

Ранее Сергей Шойгу заявил, что России нужна новая теория ведения войн. Он считает, что его стране нужно готовиться к конфликтам нового поколения и разрабатывать стратегию на среднесрочную перспективу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, война, украинцы, россияне, Шойгу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Трансформатор    22.09.2019, 14:10
Оценка:  +2
Трансформатор
Говорящий человек-чебурек
doctorek    22.09.2019, 14:06
Оценка:  0
doctorek
Не верю, аки бешенным собакам !!!
DrFreeman    22.09.2019, 13:59
Оценка:  -2
DrFreeman
эти уроды также говорили по своих союзников - нацистов, и обещали защищать суверенитет Украины, после отказа от ядерного вооружения. этим уродам (кацапо-монголо-удмуртам) верить нельзя
haarp    22.09.2019, 13:42
Оценка:  -1
haarp
вообще то в оригинале написано -Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать.
SINOBI-LIFE    22.09.2019, 13:53
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Скорей мы утилизируем всех орков срасейских!!!
oOoAoOo    22.09.2019, 13:39
Оценка:  +4
oOoAoOo
А погоны у этой Шойги ск китайские. Москвабадщина колония коммунистов.
Киборр    22.09.2019, 14:27
Оценка:  0
Киборр
Видимо их портной зарплату в юанях получает, что весьма вероятно.
xapi3mat    22.09.2019, 13:26
Оценка:  +1
xapi3mat
"экстремистов" могло и не быть если бы валянки могли не грабить, воровать и отжимать а сосуществовать мирно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь