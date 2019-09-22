В ОАЭ откроется первая синагога

Синагога станет частью многоконфессионального комплекса в Абу-Даби, в котором также будут мечеть и церковь.

В ОАЭ уже есть официальные храмы для христиан, индуистов и сикхов Abu Dhabi DCT

В Объединенных Арабских Эмиратах откроется мультирелигиозный комплекс, в котором будет расположена первая в стране синагога. Строительство комплекса начнут в следующем году и завершат в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ в воскресенье, 22 сентября.

"В следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах начнется строительство первой в стране синагоги. Она станет частью многоконфессионального комплекса в Абу-Даби, в котором также будут мечеть и церковь", – говорится в сообщении.

О возведении этого комплекса было объявлено в феврале этого года после визита Папы Римского Франциска в ОАЭ. Он стал первым понтификом, совершившим визит на Аравийский полуостров.

Отмечается, что пока что небольшая еврейская община в ОАЭ использует дом в Дубае для частных богослужений. В то же время в ОАЭ уже есть официальные храмы для христиан, индуистов и сикхов.

Большинство проживающих в ОАЭ – иностранные рабочие, самую большую группу среди которых составляют индийцы. Посольство Индии в Абу-Даби заявило, что в ОАЭ проживают до 2,6 млн индийцев или около 30% населения.

ОАЭ не имеют дипломатических отношений с Израилем, хотя израильские политики посещали страну для участия в международных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что сын эмира ОАЭ найден мертвым в Лондоне. В связи с этим в стране объявили трехдневный траур.

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