Землетрясение в Албании: число пострадавших превысило сотню

Повреждения получили почти 600 домов. В городах Албании возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

В Албании продолжает расти количество пострадавших при землетрясении. Их число уже достигло 105 человек, сообщает The Washington Post в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что многие жители до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес, которые оказались в зоне землетрясения.

В стране в течение дня были зафиксированы не менее 100 подземных толчков – афтершоков. Повреждения получили почти 600 домов. В городах также возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Напомним, 21 сентября в Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе Дурреса. Изначально сообщалось о 68 пострадавших.

Подземные толчки ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Корфу в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.

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