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В США произошла новая стрельба: ранены шесть человек

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Стрельбу открыли в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент ведутся поиски стрелка
На данный момент ведутся поиски стрелка
theindychannel.com

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает местный канал Indy Channel.

Как сообщается, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. На данный момент ведутся его поиски.

Накануне сообщалось, что в США во время футбольного матча между командами двух школ штата Филадельфия произошла стрельба, пострадали два человека.

В Вашингтоне произошла стрельба, есть жертвы

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Теги: США, стрельба, ранение, стрельба из лука
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Источник: korrespondent.net

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