Эр-Рияд: если нападение на НПЗ было осуществлено из Ирана, то это акт войны

Саудовская Аравия установила, что беспилотники, с помощью которых была совершена атака на НПЗ, были изготовлены и доставлены в Йемен из Ирана.

Если нападение на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии был совершен с территории Ирана, то это будет расценено Эр-Риядом как акт войны. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу CNN.

По словам саудовского политика, Эр-Рияд установил, что беспилотники, с помощью которых была совершена атака на НПЗ, были изготовлены и доставлены в Йемен из Ирана. Однако в настоящее время Саудовская Аравия не знает, с чьей именно территории были выпущены дроны.

"Мы возложили на Иран ответственность, поскольку ракеты и беспилотники, которые нанесли удары по Саудовской Аравии, были изготовлены Ираном и доставлены из Ирана. Но в том случае, если атака проведена с территории вашей страны (с территории Ирана - ред.), это переносит нас в другую категорию. Это могло бы быть расценено как акт войны", - заявил он.

Также в Эр-Рияде отреагировали на возражения министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в причастности Тегерана к атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

"Господин Зариф не говорит правду, или же он не в курсе, что делает его правительство, другая часть его правительства", - подчеркнул министр.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ.

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