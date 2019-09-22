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Эр-Рияд: если нападение на НПЗ было осуществлено из Ирана, то это акт войны

Комментариев: 1
Саудовская Аравия установила, что беспилотники, с помощью которых была совершена атака на НПЗ, были изготовлены и доставлены в Йемен из Ирана.
Адель аль-Джубейр
Адель аль-Джубейр
Foreign and Commonwealth Office

Если нападение на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии был совершен с территории Ирана, то это будет расценено Эр-Риядом как акт войны. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу CNN.

По словам саудовского политика, Эр-Рияд установил, что беспилотники, с помощью которых была совершена атака на НПЗ, были изготовлены и доставлены в Йемен из Ирана. Однако в настоящее время Саудовская Аравия не знает, с чьей именно территории были выпущены дроны.

"Мы возложили на Иран ответственность, поскольку ракеты и беспилотники, которые нанесли удары по Саудовской Аравии, были изготовлены Ираном и доставлены из Ирана. Но в том случае, если атака проведена с территории вашей страны (с территории Ирана - ред.), это переносит нас в другую категорию. Это могло бы быть расценено как акт войны", - заявил он.

Также в Эр-Рияде отреагировали на возражения министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в причастности Тегерана к атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

"Господин Зариф не говорит правду, или же он не в курсе, что делает его правительство, другая часть его правительства", - подчеркнул министр.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. 

Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ.

 

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Теги: война, нефть, Иран, Саудовская Аравия, взрыв, НПЗ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
haarp    22.09.2019, 17:11
Оценка:  +1
haarp
Меня удивляет один момент , как пишут западные СМИ нефтеперерабатывающий комплекс охраняло 88 единиц установок Патриот , мало того что они все бесполезны оказались ,так и еще не знают с какой стороны прилетели.
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