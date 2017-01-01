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Профсоюзы Венгрии объявили общенациональную забастовку

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Профсоюзы бъявили забастовку до 10 октября, заявив, что правительство "не выполнило своих обещаний и обмануло работников социального сектора".
В Венгрии объявили общенациональную забастовку
В Венгрии объявили общенациональную забастовку
euronews.com

Профсоюз работников государственной службы (MKKSZ) и профсоюз работников социальной сферы (SZAD) объявили общенациональную забастовку 10 октября, заявив, что правительство "не выполнило своих обещаний и обмануло работников социального сектора". Об этом сообщает Hungary Today.

В своем заявлении в пятницу профсоюзы отметили, что в прошлом марте правительство пообещало разработать план увеличения заработной платы и создать правовые условия для заключения коллективного договора для работников социального сектора.

Представители правительства, присутствующие на весенних забастовочных переговорах, пообещали выполнить свои обещания до 30 апреля и 30 июня, добавили они.

Профсоюзы заявили, что поскольку правительство "не выполнило ни срок, ни своих обещаний", они продолжат забастовку, которую они прекратили еще в марте.

После забастовки 14 марта руководитель MKKSZ Эржебет Борос заявила, что около 7500 государственных служащих присоединились к прекращению работы, большинство - работники местных советов.

Ранее сообщалось, что в Испании отменили более 300 поездов из-за забастовки. Сотрудники железнодорожных служб требуют увеличения штата служащих и сокращения рабочего дня.

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Теги: Забастовки, Венгрия, профсоюз, профсоюзы, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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