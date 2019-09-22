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В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов, не менее 10 погибших

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Местные СМИ сообщают, что водитель под стражей в полиции. Мотив этого инцидента остается не понятным.
В Китае грузовик въехал в толпу людей
В Китае грузовик въехал в толпу людей
russian.rt.com

В Китае около рынка в городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли десять человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Сообщается, что инцидент произошел около 08:40 (03:40 по киевскому времени) около местного рынка. В результате погибли не менее десяти человек, еще 16 получили травмы.

На место прибыли медики, пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшедшего.

Ранее сообщалось, что в Пакистане автобус врезался в холм. Не менее 26 человек погибли и еще 12 пострадали в результате аварии.

 

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Теги: ДТП, Китай, авария, грузовик, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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