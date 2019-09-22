Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Постояльцам отеля в Турции разрешили бить посуду и ломать телевизоры

Комментариев: 0
Гостиница оборудовала специальные комнаты ярости, где постояльцы смогут разрушать все, что захотят.
кКмнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет
кКмнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет
aroundwomen.info

Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Находящаяся в Аланье гостиница оборудовала специальные комнаты ярости, где переодетые в защитную одежду постояльцы смогут разрушать все, что захотят, — от бутылок до мебели и различной бытовой и компьютерной техники. Таким образом гости могут снять стресс или просто разнообразить свой отдых.

В отеле рассказали, что комнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет, в основном, у бизнесменов или программистов. Чаще всего их посещают туристы из Германии, скандинавских стран, Великобритании и Нидерландов.

Напомним, ранее ученые обнаружили новое свойство стресса. Кроме того, ученые установили, что стресс мешает женщинам забеременеть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, телевизор, стресс, гостиница, отель, посуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь