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США и Индия проведут первые совместные военные учения

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Маневры запланированы на ноябрь 2019 года. США и Индия также тесно работают над развитием сотрудничества в космосе.
Американские военные
Американские военные
Reuters (архивное фото)


США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, сообщает India Today в воскресенье, 22 сентября.

"В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения. В США мы создали космические войска. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу", – сказал американский лидер.

Индия привела армию в полную боеготовность

Напомним, в мае нынешнего год Индия получила на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache. Контракт с США был заключен в сентябре 2015 года.

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Теги: США, Индия, Трамп, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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