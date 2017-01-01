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Гуайдо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

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Хуан Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам на Генассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк.
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо
 
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, решил направить свою делегацию на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом политик сообщил в Twitter в воскресенье, 22 сентября.
 
Оппозиционер отметил, что делегация уже сформирована, она будет представлять всех граждан страны на 74-й Генассамблее ООН.
 
74-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.

В Венесуэле инфляция с начала года достигла 1600%
 
Напомним, ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в этом году его страна не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН.

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Теги: ООН, Венесуэла, Генассамблея ООН, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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