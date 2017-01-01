Гуайдо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

Хуан Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам на Генассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, решил направить свою делегацию на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом политик сообщил в Twitter в воскресенье, 22 сентября.



Оппозиционер отметил, что делегация уже сформирована, она будет представлять всех граждан страны на 74-й Генассамблее ООН.







В Венесуэле инфляция с начала года достигла 1600%

74-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.

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