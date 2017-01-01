Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сын Меган Маркл и принца Гарри занялся благотворительностью

Комментариев: 0
Герцог и герцогиня Сассекские сделали пожертвование от имени своего сына Арчи Харрисона, родившегося 6 мая.
Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном
Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл от имени сына пожертвовали 6,3 тысячи долларов на строительство общественного бассейна в Мозамбике, сообщает Daily Mail.
 
"Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет", – отметила королевский обозреватель Кэти Никол.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II
 
Ранее сообщалось, что Меган Маркл выпустила собственную линейку капсульной одежды, которая является частью ее благотворительного проекта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: королевская семья Британии, благотворительность, принц Гарри, Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь