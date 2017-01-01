Сын Меган Маркл и принца Гарри занялся благотворительностью

Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II

"Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет", – отметила королевский обозреватель Кэти Никол.