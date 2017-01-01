Сын Меган Маркл и принца Гарри занялся благотворительностью
Герцог и герцогиня Сассекские сделали пожертвование от имени своего сына Арчи Харрисона, родившегося 6 мая.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл от имени сына пожертвовали 6,3 тысячи долларов на строительство общественного бассейна в Мозамбике, сообщает Daily Mail.
"Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет", – отметила королевский обозреватель Кэти Никол.
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Ранее сообщалось, что Меган Маркл выпустила собственную линейку капсульной одежды, которая является частью ее благотворительного проекта.
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