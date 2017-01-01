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В США назвали худший самолет Второй мировой войны

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Немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter является худшим самолетом Второй мировой войны.
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter

Американское издание Air & Space назвало немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.
 
Отмечается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. После пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался.
 
При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.
 
Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

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Ранее сообщалось, что в Одессе не смог приземлиться самолет из Польши.

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Теги: самолет, Германия, Вторая мировая война, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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