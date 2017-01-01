В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter является худшим самолетом Второй мировой войны.



Американское издание Американское издание Air & Space назвало немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.

Отмечается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. После пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался.

При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.





Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178 Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

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