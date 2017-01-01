В Японии 30 человек пострадали от тайфуна

Основной удар мощного тайфуна Тапа пришелся на острова Окинава и Кюсю. Около 60 тысяч домов остались без света.



В результате тайфуна Тапа в Японии пострадали 30 человек, сообщает телекомпания NHK в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что основной удар стихии пришелся на острова Окинава и Кюсю.

На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю – еще девять тысяч.

Ранее сообщалось, что прохождение тайфуна Тапа привело к отмене более 900 авиарейсов в Японии и Южной Корее. Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за масштабных разрывов линий электропередач.

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