США и Британия договорились заключить торговую сделку – СМИ

Джонсон и Трамп могут объявить о договоренности заключить соглашение по торговле между двумя станами до июля 2020 года.



Великобритания и США к июлю 2020 года заключат торговое соглашение между двумя странами. Соответствующей договоренности достигли глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, передает

Великобритания и США к июлю 2020 года заключат торговое соглашение между двумя странами. Соответствующей договоренности достигли глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, передает The Sun

По данным издания, об этом политики могут объявить во время встречи, которая должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН.



Источник газеты назвал это событие "большой победой" для Великобритании.







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"По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени, потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США", – отметил он.

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