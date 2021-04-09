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В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за украинских волейболистов

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Мужчины были одеты в одинаковую форму, имели одинаковые сумки и два мяча, однако их подвели документы.
Сирийские мигранты выдавали себя за украинских волейболистов
Сирийские мигранты выдавали себя за украинских волейболистов
ekathimerini.com

Греческая полиция задержала десять сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Ekathimerini.

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были известны как украденные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них было два волейбольных мяча, сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины не были волейбольной командой. Их задержали и обвинили в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов.

По словам полиции, мужчины планировали поехать в другую страну Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”.

Напомним, из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

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Теги: Сирия, Греция, украинцы, волейбол, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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