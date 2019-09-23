Президент Молдовы надеется на встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Игорь Додон ищет встречи с украинским коллегой уже несколько лет.

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Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает “Европейская правда“.

Додон напомнил, что у них с Зеленским был телефонный разговор и что, “скорее всего“, встреча с ним состоится в ООН.

Надеюсь (на встречу. - ред.). Мы готовы к этому. Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю, - отметил президент.

По поводу своих высказываний о том, что Крым - российский, Додон заявил:

Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше.

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Следует отметить, что Игорь Додон уже не впервые выражает надежду на встречу с украинским коллегой. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко отказывался встречаться с Додоном из-за его высказывания во время предвыборной кампании о том, что Крым принадлежит России.

Порошенко выдвигал Додону четкое условие для встречи, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский проводит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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