В Кении в школе искусств рухнула стена: 7 детей погибли, 57 ранены
В столице Кении Найроби 23 сентября произошел обвал в школе “Драгоценные таланты“, в результате которого погибли семь детей. Также травмы получили более полусотни учащихся.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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“57 школьников были доставлены в больницу для лечения, и мы можем подтвердить, что погибли семеро“, - сказал официальный представитель правительства Кении Сайрус Огуни.
Как уточняет Mirror, обвал произошел из-за канализации, которая, по словам директора школы Моисея Вайнайна, была недавно построена за классными комнатами, что ослабило фундамент здания.
Как сообщалось 3 июня, в Киеве рухнула часть здания колледжа.
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