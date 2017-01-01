В Кении в школе искусств рухнула стена: 7 детей погибли, 57 ранены

Трагедия произошла в школе искувсств "Драгоценные таланты".

В здании рухнула бетонная стена скриншот из видео

В столице Кении Найроби 23 сентября произошел обвал в школе “Драгоценные таланты“, в результате которого погибли семь детей. Также травмы получили более полусотни учащихся.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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“57 школьников были доставлены в больницу для лечения, и мы можем подтвердить, что погибли семеро“, - сказал официальный представитель правительства Кении Сайрус Огуни.

Как уточняет Mirror, обвал произошел из-за канализации, которая, по словам директора школы Моисея Вайнайна, была недавно построена за классными комнатами, что ослабило фундамент здания.

Как сообщалось 3 июня, в Киеве рухнула часть здания колледжа.

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