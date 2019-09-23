Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россию могут снова отстранить от участия в Олимпиаде

Комментариев: 4
Российское антидопинговое агентство подозревают в манипуляциях с допинг-пробами.
Олимпиада в Японии может пройти без России
Олимпиада в Японии может пройти без России
depositphotos.com

Читай также: Олимпиада-2020: Россию оставили без Курил на карте Японии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Reuters.

Расследование было начато после получения доклада, содержащего анализ данных из Московской антидопинговой лаборатории о тысячах допинг-тестов российских спортсменов. Как сообщается, в полученных данных найдены “нестыковки“.

Читай также: У участницы Олимпиады нашли 50 кг наркотиков

Если WADA установит, что РУСАДА не соответствует международному антидопинговому кодексу, Международный олимпийский комитет будет вынужден отстранить Россию от участия в Летних олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Ранее Россию уже отстраняли от участия в зимних олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Тогда российским спортсменам разрешили выступать в индивидуальном порядке под нейтральным олимпийским флагом.

Напомним, Лукашенко предложил совместную Олимпиаду “с россиянами или украинцами“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Олимпиада, Россия, допинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 15:55
Оценка:  -5
Гопак_и_Гамак
Да наcрать. Эта тема уже наскучила.
WTF2wtf    23.09.2019, 16:22
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тебе и на вашу оккупацию насрать, как и на миллионы местных Донбасса под твоей сраной россией ... тебе и это наскучило, шавка путинская.
Нам бы тоже хотелось насрать на вас, но вы ведете войну в нашей стране, ублюдки ...
PINKIPAU    23.09.2019, 15:53
Оценка:  +4
PINKIPAU
Целиком и полностью поддерживаю. Не хрен лезть немытой рязанской мордой в цивилизованный мир.
КимЧенПых    23.09.2019, 15:38
Оценка:  +4
КимЧенПых
отстаньте от них. Без наркоты лыжи не едут
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь