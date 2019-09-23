Россию могут снова отстранить от участия в Олимпиаде

Российское антидопинговое агентство подозревают в манипуляциях с допинг-пробами.

Олимпиада в Японии может пройти без России depositphotos.com

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Reuters.

Расследование было начато после получения доклада, содержащего анализ данных из Московской антидопинговой лаборатории о тысячах допинг-тестов российских спортсменов. Как сообщается, в полученных данных найдены “нестыковки“.

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Если WADA установит, что РУСАДА не соответствует международному антидопинговому кодексу, Международный олимпийский комитет будет вынужден отстранить Россию от участия в Летних олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Ранее Россию уже отстраняли от участия в зимних олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Тогда российским спортсменам разрешили выступать в индивидуальном порядке под нейтральным олимпийским флагом.

Напомним, Лукашенко предложил совместную Олимпиаду “с россиянами или украинцами“.

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