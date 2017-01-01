Действия военных в Афганистане привели к смерти 35 гражданских

Случайными жертвами стали гости свадьбы, которая проходила поблизости с местом операции афганских военных. Погибли по меньшей мере 35 человек, еще 13 ранены.

В Афганистане из-за действий военных погибли 35 человек, еще 13 ранены Getty Images

По меньшей мере 35 гражданских погибли, 13 раненых в результате действий афганских военных в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти, передает Радио Свобода в понедельник, 23 сентября.

Инцидент произошел вечером 22 сентября, когда специальные силы осуществляли операцию в доме, где, как утверждают чиновники, боевики Талибана тренировали смертников. По данным местных властей, у дома происходила свадьба.

"35 гражданских погибли и 13 - ранены. Эти люди посещали свадьбу у места атаки в районе Хаксар", - заявил член совета провинции Гильменд Аттаулла Афган.

Другой член совета провинции Абдул Маджид Ахундзаде заявляет о 40 погибших гражданских. По данным американских военных, во время рейда погибли 22 боевика Талибана.

Ответственность за все три теракта взяли на себя боевики движения Талибан.

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