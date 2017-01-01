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В Испании задержали группу каталонских сепаратистов

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Правоохранители совершили рейды по 10 адресам. У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

Полиция Испании задержала девять каталонских сепаратистов за подготовку вооруженных нападений во вторую годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает BBC в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что в 05:00 утра по местному времени правоохранители совершили рейды по 10 адресам в Барселоне, Сабаделе и Санта-Перпетуа-де-Могоде.

У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывных устройств, компьютеры и документы. В полиции считают, что задержанные принадлежат к группе, которая возглавляла недавние акции протеста в регионе.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании.

Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.

В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Теги: теракт, Испания, сепаратизм, референдум, обыск, Каталония, теракты, сепаратисты, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, обыски
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Источник: korrespondent.net

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