Заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран

Читай также: Членам делегации Ирана не выдали визы для посещения Генассамблеи ООН

40 государств поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма в рамках 42-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Женеве в Twitter.

Читай также: Гуайдо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

Так, согласно заявлению, государства подтвердили поддержку территориальной целостности, политической независимости, единства и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, которая “продолжает нарушаться в результате продолжающейся временной оккупации и попытки аннексии Крыма”, а также призвали к полному соблюдению прав всех жителей Крыма.

Читай также: Трамп решил не посещать климатический саммит ООН

Кроме того, в заявлении сказано, что государства не признают результатов так называемых “местных выборов”, проведенных государством-оккупантом в Крыму.

Grateful to 40 states who supported Joint Statement on human rights situation in temporarily occupied #Crimea and unrestricted access for human rights monitoring mechanisms therein #HRC42

🇨🇾🇦🇱🇫🇷🇯🇵🇬🇷🇲🇹🇷🇴🇪🇪🇲🇰🇨🇦🇬🇧🇸🇮🇱🇮🇦🇺🇸🇪🇮🇸🇵🇱🇩🇪🇱🇺🇲🇩🇳🇱🇪🇸🇭🇷🇵🇹🇧🇪🇮🇪🇸🇰🇲🇪🇳🇴🇬🇪🇱🇻🇱🇹🇹🇷🇨🇿🇫🇮🇦🇹🇧🇬🇩🇰🇮🇹🇨🇭 pic.twitter.com/pVF9rUtrxC