Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран

Комментариев: 0
В заявлении указано, что Россия должна соблюдать права человека в Крыму и выполнять свои обязательства как оккупирующая держава.
Здание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
depositphotos.com

Читай также: Членам делегации Ирана не выдали визы для посещения Генассамблеи ООН

40 государств поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма в рамках 42-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Женеве в Twitter.

Благодарны 40 государствам, которые поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и неограниченном доступе к механизмам мониторинга прав человека в нем, — сказано в сообщении.

Читай также: Гуайдо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

Так, согласно заявлению, государства подтвердили поддержку территориальной целостности, политической независимости, единства и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, которая “продолжает нарушаться в результате продолжающейся временной оккупации и попытки аннексии Крыма”, а также призвали к полному соблюдению прав всех жителей Крыма.

Российская Федерация должна защищать права человека в Крыму, соблюдать свои обязательства в качестве оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом... и предоставлять полный и беспрепятственный доступ в Крым для международных и региональных механизмов мониторинга. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву, также подтвержденные в резолюциях ГА ООН 71/205, 72/190 и 73/263, а также в постановлении Международного Суда от 19 апреля 2017 года, — сказано в совместном заявлении.

Читай также: Трамп решил не посещать климатический саммит ООН

Кроме того, в заявлении сказано, что государства не признают результатов так называемых “местных выборов”, проведенных государством-оккупантом в Крыму.

Напомним, у Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ООН, права человека, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь