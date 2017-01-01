Трамп: Сын Байдена брал деньги у Украины и Китая

Американский президент утверждает, что сын его конкурента на выборах в 2020 году брал деньги не только в Украины, но и у Китая.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена брел деньги у Украины и Китая. Об этом он заявил в понедельник, 23 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

"Единственный, у кого проблемы, - это Байден", - сказал Трамп. "То, что сделал Байден, - это позор, то, что сделал его сын - это позор. Его сын брал деньги у Украины, его сын брал много денег у Китая", - добавил президент США. "То, что сделал Байден, - это неправильно", - подчеркнул он.

Отметим, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявляет, что Байден, будучи вице-президентом, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

В свою очередь, сам Байден заявляет, что Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского с требованием расследовать дело против его сына.

Сам Трамп обвинения Байдена отвергает.

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