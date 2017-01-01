Трамп ждет от Зеленского честности

Американский президент рассказал, чего ожидает от встречи со своим украинским коллегой.

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Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что ждет от него и страны в целом больше честности. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Мы хотим честности от страны и от нового президента. Мы хотим увидеть больше честности от Украины. Мы поддерживаем эту страну и хотим увидеть, что страна честная, - сказал Трамп.

Он отметил также важность ведения разговора о коррупции:

Зеленского избрали в том числе за намерения остановить коррупцию в Украине, поэтому важно по возможности поговорить с кем-то о коррупции, - заявил глава Белого Дома.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский проводит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. При этом также планируется встреча с Трампом.

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