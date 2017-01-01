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В Польше жестоко избили студента из Украины

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Избитого и окровавленного 19-летнего украинца нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь.
Избитый студент из Украины
Избитый студент из Украины
natemat.pl

На юге Польши в городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента из Украины. Об этом сообщила местная полиция в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером на улице Рыбницкой. Один из мужчин спросил студента, откуда он приехал. Когда тот сказал, что из Украины, началось избиение.

"Нападавшие били и пинали 19-летнего парня даже тогда, когда тот уже лежал на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя – нападавшие скрылись с места преступления. К счастью, избитого и окровавленного украинца нашли прохожие, двое мужчин, которые вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.

Студента госпитализировали в больницу с многочисленными гематомами. Также ему выбили зубы.

Полиция официально объявила нападавших в розыск.

По информации польских СМИ, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых (24,4 тысяч гривен – ред.) за помощь в задержании преступников.

Ранее в Варшаве шесть поляков жестоко избили водителя Uber, поскольку тот оказался украинцем.

Также в Варшаве было совершено нападение на жилье рабочих из Украины. Стены подъезда антиукраинскими лозунгами.

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Теги: Украина, Польша, украинцы, избиения, избиение, украинец, поляки
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Источник: korrespondent.net

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