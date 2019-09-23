Трамп и Джонсон выступили за новую сделку с Ираном

Предыдущая ядерная сделка не давала возможности инспектировать деятельность Ирана, отметил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что с Тегераном пора заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает Sky News в понедельник, 23 сентября.

"Каковы бы ни были ваши возражения против старой сделки с Ираном, теперь пришло время двигаться дальше и заключить новую сделку, – сказал Джонсон. – Вместе с нашими европейскими и американскими друзьями мы будем работать над продвижением данной точки зрения".

По словам Джонсона, Великобритания в настоящий момент пытается добиться согласия между членами международного сообщества и снизить уровень напряженности в отношениях с Тегераном.

Дональд Трамп положительно оценил идею Бориса Джонсона заключить новую сделку по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

"Поэтому он (Джонсон) и победил (на выборах), поэтому он тот человек, который достигнет успеха в Великобритании, – сказал Трамп в Нью-Йорке, где начинается 74 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. – Борис мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая истекла за очень короткое время. Деньги были потеряны".

По мнению президента США, СВПД не дает возможности инспектировать деятельность Ирана. Трамп утверждал, что иранская сторона, в частности, создавала ядерное оружие, проводила запуски баллистических ракет.

"Я очень уважаю Бориса и не удивлен, что он первым об этом заговорил", – отметил президент США.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

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