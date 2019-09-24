Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США ждут от Украины активной борьбы с коррупцией

Комментариев: 1
Одна из причин, по которой был избран новый президент Украины, состоит в том, что он должен побороть коррупцию.
Трамп заявил, что США ждут от украинских властей активной борьбы с коррупцией
Трамп заявил, что США ждут от украинских властей активной борьбы с коррупцией

Вашингтон рассчитывает, что новый президент Украины Владимир Зеленский активизирует борьбу с коррупцией в стране, это является одним из условий предоставления Киеву американской финансовой помощи. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Говоря о состоявшемся в июле телефонном разговоре с Зеленским, Трамп отметил: "Это был прекрасный разговор". Остановившись на содержании беседы, он отметил: "Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет честной".

"Думаю, при новом президенте в Украине все будет гораздо честнее. И мы на это рассчитываем. Если мы поддерживаем страну, мы хотим быть уверены, что она честна. Очень важно говорить о коррупции", - подчеркнул американский лидер.

"Зачем давать стране деньги, если мы считаем, что она погрязла в коррупции? Одна из причин, по которой был избран новый президент, состоит в том, что он должен покончить с коррупцией. Так что очень важно время от времени говорить о коррупции", - добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-США, Коррупция в Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
haarp    24.09.2019, 02:16
Оценка:  0
haarp
Не дождетесь , 11 организаций занимаются борьбой с коррупцией , а воз и ныне там.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь