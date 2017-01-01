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Турция сократила использование пластиковых пакетов в 3-4 раза

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Эрдоган назвал Турцию "лидирующей страной в области использования возобновляемых источников энергии".
Эрдоган заявил, что Турция сократила использование пластиковых пакетов
Эрдоган заявил, что Турция сократила использование пластиковых пакетов

Использование пластиковых пакетов в Турции сократилось в 3-4 раза. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

"Мы сократили использование полиэтиленовых пакетов в 3-4 раза, а к 2023 году планируем увеличить на 30% производство электроэнергии из возобновляемых источников. Мы также перейдем на систему "Ноль отходов" в 400 тыс. зданий в республике, на 35% повысим переработку мусора", - отметил турецкий лидер.

По его словам, "Турция является одной из немногих стран, где увеличиваются площади лесов". "Мы уже посадили около 18 млн саженцев, еще 11 млн посадим в ближайшее время, чтобы увеличить на 30% площадь лесов", - добавил президент.

Эрдоган также назвал Турцию "лидирующей страной в области использования возобновляемых источников энергии".

Напомним, ранее Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов, а Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года.

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Теги: ООН, Турция, лес, пластиковые пакеты, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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