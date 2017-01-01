Трамп: Я не оказывал давления на Зеленского

Американский лидер допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с президентом Украины.

США не угрожали Украине на высшем уровне прекращением финансовой помощи в случае отказа Киева от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. С таким заверением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я не просил... Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал", - подчеркнул Трамп, рассказывая о содержании своей беседы с Зеленским от 25 июля, спровоцировавшей скандал в Вашингтоне.

Кроме того, американский лидер допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским. "Когда вы увидите звонок, если вы его увидите, и, откровенно говоря, я надеюсь, что вы его увидите, вы обнаружите, что я так совершенно не поступал. И вы будете очень разочарованы, когда убедитесь в этом", - сказал Трамп, комментируя подозрения по поводу того, что он оказывал недопустимое давление на Зеленского.

По словам Трампа, он может с легкостью отдать распоряжение обнародовать стенограмму беседы с Зеленским, но не хочет этого делать, чтобы не создавать прецедент. "Могу с легкостью это сделать. Но я бы не хотел этого делать, принимая во внимание все другие свои беседы с иностранными лидерами. Я могу это сделать, поскольку это был безвредный звонок - как с его, так и моей стороны. Не думаю, что это хороший прецедент - обнародовать содержание звонков с главами других государств", - заявил Трамп.

Ссылаясь на высказывания украинской стороны, он указал, что Киев считает июльскую беседу двух лидеров "очень хорошей". "И они также сказали, что давления на него не оказывалось", - сказал Трамп.

Ранее Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским. Американский лидер признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена.

Напомним, Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

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