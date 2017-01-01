Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил российскую певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов, сообщается на сайте главы государства. Соответствующий документ Лукашенко подписал 23 сентября.

"Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", - говорится в сообщении.

Ранее Алла Пугачева растрогала Сеть песней для дочери. Также сообщалось, что Пугачева за свою карьеру заработала $100 млн.

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