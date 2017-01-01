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США усиливают военное присутствие в Польше

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Страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.
Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше
Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на текст документа.

В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше".

Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

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Теги: Польша, США, Дональд Трамп, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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