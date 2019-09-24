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На саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам

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Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберґ, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН, сообщает Голос Америки.

"Это все - неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.

Тунберґ обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?", - сообщила активистка.

Грета вместе с 15 другими активистами подала жалобу в ООН. В документе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе перед саммитом - "Признаем, у нас не осталось времени. Мы проигрываем борьбу с изменением климата".

Ранее сообщалось, что протесты экоактивистов заблокировали движение в Вашингтоне. Активисты перекрыли несколько улиц, пытаясь привлечь внимание Генассамблеи ООН к проблеме изменений климата.

А на прошлой неделе в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. С 20 сентября началась международная неделя забастовок.

Как заявила шведская активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира за акции, цель которых - привлечь внимание к проблеме изменения климата, с 20 по 27 сентября в мире пройдут 5225 акций в 156 странах на всех семи континентах

 

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Теги: ООН, видео, климат, активисты, несовершеннолетние, изменение климата, активист, саммит ООН в Нью-Йорке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    24.09.2019, 09:00
Оценка:  0
zadneprohodchik
так тебе тупая природа!
Вспышка_Справа    24.09.2019, 08:20
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Наивная шведка думает, что её слова что-то изменят... Демократия давно умерла. Во главе развитых стран стоят бессовестные циники, которые прекрасно знают обо всех проблемах планеты, но живут ради себя.
Aud    24.09.2019, 08:49
Оценка:  0
Aud
А во главе не совсем развитых, или недоразвитых стран, выходит, стоят высокодуховные альтруисты? Так полагать, ещё наивнее той шведки.
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