Хотел воевать за "Правый сектор": В США арестовали солдата

Военнослужащий задержан по подозрению в за распространение информации о изготовлении взрывных устройств.

ФБР арестовало солдата армии США по подозрению в том, что он делится инструкциями в социальных сетях о том, как делать бомбы.

Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что по информации спецслужб, Джарретт Уильям Смит предложил использовать автомобильную бомбу для атаки на главную американскую новостную сеть.

19 августа Смит якобы сказал информатору ФБР, что он планирует встретиться с другими “радикалами“, такими как он сам.

Два дня спустя он опубликовал информацию, как создавать бомбы из обычных бытовых ингредиентов. Он предположительно дал советы источника ФБР о том, как создать взрывное устройство, которое может быть активировано мобильным телефоном. Также во время одного из разговоров звучало имя кандидата в президенты от Демократической партии Бето О'Рурка.

По словам прокуроров, 24-летний парень написал в Интернете о желании бороться за крайне правую группу в Украине.

Согласно обвинительным документам, Смит с 2016 года общался с другим американцем Крейгом Лангом, который отправился в Украину, чтобы бороться за “Правый сектор“.

Как сообщалось, в 2017 при подрыве машины ОБСЕ на Донбассе под Луганском погиб американец.

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