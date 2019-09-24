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Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ

Комментариев: 2
Освобожденный Вышинский согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ.
Вышинский будет работать в Совете при президенте РФ
Вышинский будет работать в Совете при президенте РФ
скриншот

Главный редактор “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, которого освободили в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ и “оказывать экспертную поддержку“ по вопросам, касающимся Украины и других стран.

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Об этом сообщает “РИА Новости“ со ссылкой на главу комиссии Александра Брода.

По словам Брода, Вышинский согласился поработать в Совете по правам человека. В его обязанности будет входить “экспертная оценка проблем Украины и других стран в отрасли соблюдения прав человека”. 

Напомним, Вышинский признался, что получил награды от РФ. Главред “РИА Новости-Украина” сделал резонансное заявление.

 

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Теги: Вышинский, главред, Совет по правам человека
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Комментариев (2)
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Peyot    24.09.2019, 10:08
Оценка:  0
Peyot
А Цемаха уже наверное черви откупоривают?
Woodbrother    24.09.2019, 09:57
Оценка:  +1
Woodbrother
Нет на россии никаких прав человека. Именно поэтому на должность назначили существо, абсолютно не знакомое с данным предметом
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