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В Тихом океане горит российский плавзавод "Петр Житников"

Комментариев: 4
На борту судна более 400 людей.
"Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов
"Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов
FishNews

У побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на одном из крупнейших в мире плавучем заводе "Петр Житников".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, очаг пожара локализован в крабовом цехе, где горит упаковка из гофрокартона. Никто не пострадал.

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"Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода", - сказал собеседник.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа, хотя судно герметично. При этом в пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что эвакуация проводится несмотря на то, что "по предварительной информации, экипаж справился с огнём".

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота агентству уточнили, что к настоящему моменту почти половина экипажа плавбазы эвакуирована на другие суда.

"Проводится эвакуация. Порядка 105 человек взяло на борт судно "Всеволод Сибирцев", еще сто человек - другое судно", - сказали в пресс-службе.  Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Стоит отметить, что "Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является "Дальморепродукт".

Как сообщалось 9 сентября, в Японии тайфуном была повреждена солнечная электростанция.

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Теги: океан, пожар, судно, Россия
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Комментариев (4)
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Андрей_и_Богдан    24.09.2019, 10:07
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Xyли оно там забыло?
fulminate    24.09.2019, 10:35
Оценка:  0
fulminate
Краба ловит и консервирует по месту. Деликатес. Посмотри сколько баночка такой консервы стоит)))
PINKIPAU    24.09.2019, 09:58
Оценка:  0
PINKIPAU
Краб погорел. Правда, рядовой российский гражданин не видел в глаза того краба(((. Закусывает селедкой самогон.
fulminate    24.09.2019, 10:33
Оценка:  0
fulminate
Да краб может и не погорел, а перебрался на другое судно. Пока пожар там, то да се, зачем то обязательная эвакуация всего экипажа, хотя пожар потушен и судно герметично...
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