В Тихом океане горит крупнейший в мире плавзавод

Пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил. Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа.

Информация о погибших и пострадавших не поступала FishNews

У побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на плавучем заводе Петр Житников. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

По его словам, очаг пожара локализован в крабовом цехе, где горит упаковка из гофрокартона. Никто не пострадал.

"Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода", - сказал собеседник.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа, хотя судно герметично.

При этом в пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что эвакуация проводится несмотря на то, что "по предварительной информации, экипаж справился с огнем".

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота агентству уточнили, что к настоящему моменту почти половина экипажа плавбазы эвакуирована на другие суда.

"Проводится эвакуация. Порядка 105 человек взяло на борт судно Всеволод Сибирцев, еще сто человек - другое судно", - сказали в пресс-службе.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Петр Житников - один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является Дальморепродукт.

Ранее сообщалось, что в Херсоне на заводе горело судно. Загорелась обзорная палуба корабля, который на момент возгорания находился на ремонте на заводе им. Коминтерна.